التحقيق لم يعثر على أثر إرهابي في مأساة ماغنيتوغورسك

قالت سفيتلانا بيترينكو، الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، إن المحققين لم يعثروا على آثار متفجرات في موقع انهيار جزء من المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك.

وأشارت ممثلة لجنة التحقيق الروسية، إلى أن انفجار الغاز المنزلي، يبقى الاحتمال الرئيسي لسبب وقوع هذه الكارثة.

وأضافت بيترينكو: "منذ البداية، نظر التحقيق في جميع الأسباب المحتملة لوقوع المأساة. ولكن حتى الوقت الراهن، تبقى لفرضية انفجار الغاز المنزلي، أولوية. نحن نؤكد أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو مكوناتها في مكان الحادث".

إقرأ المزيد

وشددت ممثلة لجنة التحقيق الروسية، على أنه لا يتم وضع الاستنتاجات حول سبب ما حدث، إلا على أساس ومحصلة مجموعة من إجراءات التحقيق والتحليل الدقيق للأدلة التي تم الحصول عليها.

ودعت لجنة التحقيق الروسية الصحافيين، إلى عدم الانجرار خلف التصريحات الرنانة للجماعات الإرهابية، التي وكما هو معلوم، تنسب إلى نفسها جميع الحوادث البارزة في مختلف بلدان العالم".

المصدر: تاس