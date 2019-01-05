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الجيش الروسي يتسلم أول قاذفة Tu-160M مطورة الصيف المقبل

أخبار روسيا

الجيش الروسي يتسلم أول قاذفة Tu-160M مطورة الصيف المقبل
Sputnik
طائرة استراتيجية حاملة للصواريخ طراز Tu-160M
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أعلن مصدر صناعي مطلع، أن الجيش الروسي سيتسلم الصيف المقبل أول قاذفة Tu-160M، بعد خضوعها لعملية تطوير جذرية في إطار تحديث الجيش الروسي.

وذمر المصدر أن الطائرة ستخضع لجملة كبيرة من الاختبارات الفنية على الأرض، قبل أن إقلاعها الأول. 

وأضاف أنه تم تأهيل مؤسسة قازان للصناعات الجوية، من جديد بعد توقف دام 10 سنوات، وباتت قادرة على إنتاج قاذفات Tu-160M التي تعد مكونا رئيسيا في القوات الهجومية الاستراتيجية الروسية.

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وأكد أن هذه الطائرة لن تختلف كثيرا من الناحية الخارجية عن النموذج الأساسي المعتمد لهذا الطراز، لكنها تعرضت لتعديلات جذرية زادت بشكل كبير من قدراتها، فضلا عن توسيع نطاق تسليحها وتزويدها بنوع جديد من المحركات التي ستزيد من مدى تحليقها ألف كم.

المصدر: إنترفاكس

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