 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: ستواصل تركيا مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين

الجيش الروسي يتسلّم 4 قاذفات استراتيجية Tu-95MS مطوّرة

أخبار روسيا

الجيش الروسي يتسلّم 4 قاذفات استراتيجية Tu-95MS مطوّرة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la3y

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الفضائية ستتسلم خلال العام المقبل أربع قاذفات استراتيجية محدّثة من طراز Tu-95MS لتلتحق بست قاذفات Tu-160، وTu-95MS تسلّمتها العام المنصرم.

وذكر قائد الطيران الاستراتيجي الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "تحديث هذه القاذفات، سيتيح بقاءها في الخدمة مدة تتراوح بين 45 و50 عاما، حيث يتم تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة"، وهي مدة عادية في عالم السفن والطائرات والمعدات الثقيلة.

إقرأ المزيد
ما الذي بوسع القاذفات الاستراتيجية الروسية فعله؟

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أطقم الطيران الاستراتيجي، نفذت في 2018 بناجح كافة خطط التحليق والتدريب القتالي، وزاد إجمال ساعات تحليقها عن 20 ألف ساعة، تخللتها مناورات تكتيكية وتدريبية مختلفة.

 المصدر: "إنترفاكس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إلقاء القبض على المتحدث باسم حركة "السترات صفراء"