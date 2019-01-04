الجيش الروسي يتسلّم 4 قاذفات استراتيجية Tu-95MS مطوّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الفضائية ستتسلم خلال العام المقبل أربع قاذفات استراتيجية محدّثة من طراز Tu-95MS لتلتحق بست قاذفات Tu-160، وTu-95MS تسلّمتها العام المنصرم.

وذكر قائد الطيران الاستراتيجي الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "تحديث هذه القاذفات، سيتيح بقاءها في الخدمة مدة تتراوح بين 45 و50 عاما، حيث يتم تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة"، وهي مدة عادية في عالم السفن والطائرات والمعدات الثقيلة.

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أطقم الطيران الاستراتيجي، نفذت في 2018 بناجح كافة خطط التحليق والتدريب القتالي، وزاد إجمال ساعات تحليقها عن 20 ألف ساعة، تخللتها مناورات تكتيكية وتدريبية مختلفة.

المصدر: "إنترفاكس"