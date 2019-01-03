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الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا ماغنيتوغورسك إلى 37

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الطوارئ الروسية: ارتفاع عدد ضحايا ماغنيتوغورسك إلى 37
Sputnik МЧС РФ
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار الاثنين في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا، ليرتفع عدد الضحايا بذلك إلى 37.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين لرجل وامرأة، لافته في الوقت ذاته إلى أن مصير خمسة أشخاص لا يزال غير معروف.

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والاثنين الماضي، انهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.

وفي وقت سابق، صرحت لجنة التحقيق أن الفرضية الأكثر احتمالا وراء الحادث هي انفجار أنبوب للغاز المنزلي.

المصدر: إنترفاكس

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