بوتين يبحث مع ماكرون تسوية الأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، تسوية الأزمة في سوريا والاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش.

وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، أن الرئيسين "تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سوريا، وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقات بشأن تشكيل اللجنة الدستورية والتي تم التوصل إليها خلال القمة بين زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول يوم 27 أكتوبر 2018".

وأضاف الكرملين أن أن الجانبين "واصلا تبادل الآراء حول الأزمة الداخلية في أوكرانيا أخذا بعين الاعتبار الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش يوم 25 نوفمبر 2018".

كما هنأ الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي بعضهما بعضا بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وأكدت الدول الـ4 التي شاركت في قمة اسطنبول حول سوريا الدعم للحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب.

وشدد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا على "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وأهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل فيها.

ودعت القمة إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية عام 2019 لتبدأ بعملها اعتبارا من العام المقبل.

المصدر: RT