مقتل 3 أشخاص في حريق بحافلة ركاب وسط روسيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع بحافلة ركاب صغيرة في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا، مساء أمس الثلاثاء، حسبما أفاد المكتب الصحفي لمحافظ تشيليابينسك.

وقال المكتب عبر قناته الرسمية في تلغرام: "ورد خبر باندلاع حريق في حافلة ركاب صغيرة من نوع "غازيل"، كان داخلها ثلاثة أشخاص، كلهم كبار، لقوا حتفهم في الحادث. وكانت الحافلة مجهزة بأسطوانتي غاز".

وأضاف مكتب المحافظ أن فريق تحقيق وعناصر من هيئة الأمن الفيدرالية الروسية يعملون في موقع الحادث.

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وفي وقت سابق، أشارت الشرطة المحلية إلى أن الحريق تسبب فيه عطل بجهاز الغاز للحافلة.

ووقع هذا الحادث بعد يوم من انهيار جزء من مبنى سكني في المدينة، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بينما لا يزال عشرات الآخرين بين المفقودين.

المصدر: وكالات