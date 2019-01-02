ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك إلى 18 قتيلا

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بانتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 18 قتيلا بمن فيهم طفلان.

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وقال ممثل للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك للصحفيين: "تم انتشال جثة تعود لطفلة بالغة من العمر 3 أعوام تقريبا. كما تم انتشال جثة تعود لرجل".

ولا يزال نحو 25 شخصا في عداد المفقودين حتى اليوم.

ووقع الاثنين الماضي بمدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية انهيار مبنى سكني متكون من 10 طوابق بسبب انفجار انبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي