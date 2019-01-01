بالفيديو.. انتشال طفل رضيع حي يرزق من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في روسيا

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بانتشال طفل رضيع، وهو على قيد الحياة، من تحت الأنقاض في مدينة ماغنيتوغورسك التي انهار فيها أمس الاثنين مبنى سكني أدى لمصرع عدة أشخاص.

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وانتشل الطفل الرضيع بعد مرور أكثر من يوم واحد من وقوع الكارثة المأساوية.

من جهته قالت خدمة الإسعاف إن الحالة الصحية للرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أو11 شهرا، صعبة للغاية.

هذا وأفاد رئيس مقاطعة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، بأن ما أنقذ الرضيع أنه كان لحظة وقوع الحادث داخل سريره وملفوفا.

وجاء في بيان صدر عنه: "سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء الطفل ... وإن ما أنقذ هذا الرضيع هو أنه كان يرقد في سريره وملفوفا بشكل جيد".

وانهار في مدينة ماغنيتوغورك، المبنى السكني المتعدد الطوابق جراء انفجار إنبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 35 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: تاس + إنترفاكس