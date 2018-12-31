هكذا ينوي بوتين ومدفيديف استقبال العام الجديد

يعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف، استقبال العام الجديد مثل بقية الروس مع أسرهما وأقربائهما.

وقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف أن الرئيس بوتين سيكون في مقر عمله حتى الدقائق الأخيرة من السنة المنقضية، نظرا لجدول أعماله المليء باللقاءات.

من جانبه يحاول رئيس الوزراء الروسي مدفيديف استقبال العام الجديد مع أسرته، واستغلال طقس رأس السنة للتزلج على الجليد.

المصدر: نوفوستي