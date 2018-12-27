روسيا بصدد إلغاء إجراءات تجديد الإقامة الدائمة للأجانب

اقترحت وزارة الداخلية الروسية إلغاء إجراءات تجديد الإقامة الدائمة للأجانب القاطنين فى أراضيها، في خطوة تهدف للحد من الإجراءات البيروقراطية في البلاد.

وينص مشروع القانون بهذا الصدد، الذي ستجري مناقشته على الملأ حتى 9 يناير المقبل، على إلغاء إجراءات تجديد تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب، والتي يجب أن تتم حاليا كل 5 سنوات، أي أن الإقامة الدائمة ستصبح غير محدودة الزمن.

ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط آلية عمل تصاريح الإقامة الدائمة، كذلك يتضمن مراجعة الرسوم والضرائب المستحصلة من الأجانب الحاصلين عليها. ومن المفترض أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في سبتمبر من العام المقبل.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة دائرة الهجرة بالوكالة في وزارة الداخلية فالنتينا كازاكوفا إن "الحاجة لإدخال تعديلات على إجراءات تجديد الإقامة الدائمة جاءت بعدما استلمت الدائرة عددا كبيرا من الطلبات بهذا الشأن".

وتصريح الإقامة الدائمة هي وثيقة تمنحها روسيا لمواطنين أجانب تعطيهم الحق للإقامة بشكل دائم داخل أراضيها وممارسة كامل الحقوق، عدا حق الانتخاب، إضافة للقدرة على مغادرة ودخول البلاد بحرية.

المصدر: "نوفوستي"