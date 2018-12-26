روسيا تدعو إيران للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية عام 2019

وجه وفد وزارة الدفاع الروسية إلى إيران دعوة للمشاركة في الدورة الخامسة من الألعاب العسكرية الدولية عام 2019، التي ستقام على الأراضي الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، صدر اليوم الأربعاء في ختام اجتماع فريق العمل الروسي – الإيراني المشترك لشؤون التعاون العسكري التقني، أن "الجانب الروسي شكر الجانب الإيراني على المشاركة الفعالة في الألعاب العسكرية الدولية عام 2018 وإجراء مسابقة "العمق" للغواصين، ووجه إلى الإيرانيين دعوة للمشاركة في الدورة الخامسة من الألعاب العسكرية الدولية عام 2019".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع "مجمل مسائل التعاون العسكري الثنائي بين روسيا وإيران، بما في ذلك التعامل بين أصناف القوات المسلحة".

وأضاف أنه "تم تركيز الاهتمام على التعاون بين القوات البحرية".

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كما تبادل الجانبان الآراء حول مسائل الأمن الإقليمي والدولي وحالة وآفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري".

يذكر أن الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك لشؤون التعاون العسكري التقني عقد في إيران خلال الفترة 24 – 26 ديسمبر الجاري.

وترأس الاجتماع عن الجانب الروسي الفريق البحري إيغور أوسيبوف، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، والعميد قدير نظامي مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن الجانب الإيراني.

المصدر: نوفوستي