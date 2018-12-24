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شويغو يشرح تفوق الجيش الروسي

أخبار روسيا

شويغو يشرح تفوق الجيش الروسي
Sputnik Maksim Blinov
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أكد وزير الدفاع  الروسي سيرغي شويغو بلوغ الجيش الروسي هذا العام مستوى غير مسبوق من التجهيز بالأسلحة الحديثة، وذلك خلال حديثه أمام مجلس وزارة الدفاع.

وقال شويغو في هذا الصدد: "تلقينا ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف نموذج حربي وأكثر من 80 ألف وحدة من المعدات.. هذا رقم ضخم.. بشكل عام، تعدينا نسبة 61.5% من حيث مؤشرات الحداثة".

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ووفقا لشويغو، فإنه في الوقت الحالي، لا يوجد جيش يمتلك مثل هذا الكم من الأسلحة الحديثة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي في وقت سابق، أن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة في عام 2019 يجب أن يكون بنسبة 67%.

المصدر: وكالات

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