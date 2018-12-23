 
مباشر

روسيا.. فرق الإنقاذ تنتشل جميع الجثث من داخل المنجم المنكوب وتنهي عملياتها

أخبار روسيا

روسيا.. فرق الإنقاذ تنتشل جميع الجثث من داخل المنجم المنكوب وتنهي عملياتها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8fn

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انتشال جميع الجثث الـ9 من داخل منجم أورالكالي في منطقة سوليكامسك في مقاطعة بيرم وسط روسيا، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم بسبب اندلاع حريق في المنجم.

وقال المكتب الصحفي التابع للوزارة في بيان: "اكتملت عملية البحث والإنقاذ في المنجم.. يواصل مقر العمليات العمل في موقع الطوارئ، وسيستمر في إخماد بؤر النار المنفصلة داخل المنجم".

وذكر المكتب أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال جميع الجثث من منجم أورالكالي، البالغ عددها تسعا، مشيرا إلى أن أطباء نفس من وزارة الطوارئ يعملون عن كثب مع أقارب الضحايا.

إقرأ المزيد
منجم أورالكالي
استمرار عمليات إنقاذ 9 عمال محاصرين داخل منجم وسط روسيا

ووقع الحادث صباح السبت، وحاولت فرق الإنقاذ إخماد النيران في المنجم للوصول إلى العمال الـ 9 المحاصرين داخله بعمق 364 مترا أحياء، لكنه فشلت في ذلك.

ونفت وزارة الطوارئ أن يكون الحريق وقع داخل المنجم بسبب انفجار غاز الميتان، كما نفت حدوث أي انفجار داخله.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل