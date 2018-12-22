استمرار عمليات إنقاذ 9 عمال محاصرين داخل منجم وسط روسيا

استأنف رجال الإنقاذ إخماد حريق اندلع في منفذ الطوارئ لمنجم أورالكالي داخل منطقة سوليكامسك في مقاطعة بيرم وسط روسيا، حيث يحاصر 9 عمال بناء لشركة مقاولة على عمق 364 مترا.

ووفقا لقائد فرقة الإنقاذ في مكان الحادث ميخائيل بيستوف، فإن رجال الإنقاذ يعتزمون تكرار الإنزال داخل المنجم، بعد مرور نحو ساعة ونصف من إخماد مجرى المنجم.

وقال قائد الفرقة: "لقد استأنفنا سكب المواد الخامدة للحرائق في مجرى المنجم، وسيستمر ذلك لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك سنأخذ القراءات من المكان لنقرر النزول إلى مكان الحريق".

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ووفقا لوكالة "تاس"، فإن عمل فرق الإنقاذ لا يزال معقدا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والدخان الكثيف.

وأضاف بيستوف: "بالنسبة لنا الآن، فأهم شيء هو الوصول إلى هؤلاء الأشخاص (المحاصرين) وتقديم كل المساعدة الممكنة.. في الوقت الحاضر، لم تسمح الظروف لرجال الإنقاذ بدخول منطقة الاشتعال بسبب درجات الحرارة العالية".

ووقع الحادث في الساعة 10:04 دقائق اليوم السبت بتوقيت موسكو. ونفت وزارة الطوارئ أن يكون الحريق وقع بسبب انفجار غاز الميتان، كما نفت حدوث أي انفجار.

والمنجم يعود لشركة روسية تعتبر أكبر منتج للأسمدة البوتاسية في العالم، وتقع مرافق إنتاجها في مقاطعة بيرم وسط روسيا.

المصدر: وكالات