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حريق يحاصر 9 أشخاص في منجم وسط روسيا

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حريق يحاصر 9 أشخاص في منجم وسط روسيا
uralkali / وزارة الطوارئ الروسية
9 أشخاص عالقون في منجم منجم سوليكامسك بعد حريق فيه
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اندلع  حريق في منجم أورالكالي، لاستخراج البوتاسيوم، على عمق 300 متر، وتسبب ذلك بمحاصرة 9 أشخاص وعدم تمكنهم من الخروج. 

ووفقا للبيانات الأولية، تبلغ مساحة منطقة الاشتعال، حوالي 100 متر مربع، ويقع المنجم في منطقة سوليكامسك بمقاطعة بيرم وسط روسيا.

وقالت فرق الإنقاذ، إن 17 شخصا كانوا تحت الأرض عند اندلاع الحريق، وتم إنقاذ 8 منهم حتى الآن، وتؤكد مصادر صحية في منطقة، عدم وجود أي إصابات بينهم.

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وأضافت المصادر، أن الاتصال لا يزال مفقودا مع العمال العالقين تحت الأرض.

ووقع الحادث في الساعة 10:04 اليوم السبت بتوقيت موسكو. ونفت وزارة الطوارئ أن يكون الحريق وقع بسبب انفجار غاز الميتان، كما نفت حدوث أي انفجار.  

والمنجم يعود لشركة روسية تعتبر أكبر منتج للأسمدة البوتاسية في العالم، وتقع مرافق إنتاجها في مقاطعة بيرم وسط روسيا.

المصدر: وكالات 

 

 

 

 

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