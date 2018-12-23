وزارة الدفاع الروسية تقارن بين "البجعة البيضاء" ونظيرتها الأمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات باسمها تقارن فيها بين قاذفتها "تو-160" ونظيرتها B1-B الأمريكية، لتنهي بذلك الجدل حول التصنيفات المنحازة أو المغلوطة.

وبين الميزات التي تتفوق بها "تو-160" على الخصم الأمريكي، أبرزت وزارة الدفاع أن حمولة قاذفتها من الصواريخ والقنابل والوقود المعبّأة به خزاناتها، تصل إلى 45 طنا، فيما لدى الأمريكية من هذا الحمل 35 طنا فقط.

وأشارت إلى أن السرعة القصوى للقاذفة الروسية بحمولتها، تصل إلى 2230 كم في الساعة، مقابل 1300 كم في الساعة للأمريكية.

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أما عن المدى الأقصى والمجدي لتحليق "تو-160" دون التزود بالوقود، فيصل إلى 7300 كم مقابل 5543 للنظير الأمريكي.

"تو- 160"، تحمل عشرات الصواريخ والقنابل النووية، وزوّدت مؤخرا بمنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة التي أصابت بها تحصينات الإرهابيين وتجمعاتهم في سوريا من أجواء روسيا وشرقي المتوسط.

وهي قادرة على التحليق لأكثر من 14 ألف كم بعد التزود بالوقود جوا، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

ويلقّب العسكريون وخبراء الطيران "تو-160" بـ"البجعة البيضاء" لتناسق أبعادها وأدائها الآيروديناميكي، فيما يسميها حلف الناتو "جاك الأسود".

"تو-160" أكبر قاذفة في العالم وتخدم في القوات الجوية الفضائية الروسية 15 واحدة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها إلى 30 في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

وزارة الدفاع الروسية ذكّرت بـ"بجعاتها البيض" اليوم وغيرها من القاذفات والمدمرات الاستراتيجية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ104 لتأسيس القوات الجوية الروسية.

المصدر: وكالات