بوتين يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان بعيد ميلاده الـ85.

وجاء في التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: أهنئكم بعيد ميلادكم الـ85، وأغتنم الفرصة كذلك لتهنأتكم بقرب حلول السنة الجديدة وأتمنى لكم وللعائلة الإمبراطورية تمام الصحة والتوفيق، وللشعب الياباني موفور السعادة والازدهار".

وأضاف: "أود أن أعبر عن ثقتي بأن العلاقات الروسية اليابانية ستستمر في التطور لصالح شعبينا وضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويحتفل الإمبراطور أكيهيتو اليوم بعيد ميلاده الـ85 حيث تولى العرش عام 1989.

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وفي 2016 وجّه الإمبراطور كلمة إلى الأمة أشار فيها إلى عزمه النزول عن العرش وفي 2017 أقر البرلمان الياباني قانونا يسمح له بالتنازل عن العرش.

المصدر: إنترفاكس