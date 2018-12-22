قديروف يوضح موقفه من الترشح لرئاسة روسيا

سلط رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الضوء على خطته بشأن احتمال مواصلة مساره السياسي على المستوى الفيدرالي.

وقال قديروف في حديث لقناة "موسكو 24" بث اليوم السبت: "أود إتمام مشواري وأنا في منصب رئيس إقليم أو جمهورية (من جمهوريات روسيا الاتحادية)".

وأوضح أنه لا يرى نفسه في منصب رئيس وزارة فيدرالية ولا يتطلع إلى الوصول لرئاسة الدولة، مؤكدا: "لست شخصية من هذا المستوى".

وسبق أن أعرب قديروف أكثر من مرة عن استعداده لترك رئاسة الجمهورية، وحتى قال، في الخريف الماضي، إنه يحلم بالتقاعد من منصبه. وأعلن حينذاك لأول مرة أنه قد اختار أشخاصا يمكن أن يحلوا محله مستقبلا، دون الكشف عن أسمائهم.

ويتولى قديروف الذي يبلغ حاليا 42 عاما من العمر، زمام رئاسة الشيشان منذ العام 2007، وفي الانتخابات الرئاسية المحلية السابقة التي جرت في 2016 حصل على أكثر من 97.5% من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات