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بوتين: كل الطباخين عندي عسكريون

أخبار روسيا

بوتين: كل الطباخين عندي عسكريون
Sputnik
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن كافة الطباخين الذين يخدمونه في منصبه رئيسا للبلاد، من العسكريين.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم، إن جميع الطهاة الذين يدأبون على خدمته، هم من جهاز الحرس الفدرالي الروسي المسؤول عن حراسة الكرملين والمؤسسات الرسمية وكبار مسؤولي الدولة.

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وأضاف بوتين، ردا على سؤال عن صاحب المطاعم الروسي المعروف يفغيني بريغوجين: "كل الطهاة الذين يخدمونني، من موظفي جهاز الحرس الفدرالي الروسي وجميعهم من العسكريين، ولا أستفيد من خدمات أي جهة أخرى سواهم".

المصدر: نوفوستي

 

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