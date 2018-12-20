بوتين: ماريا بوتينا لم تكلّف بتنفيذ أي مهام رسمية لصالح روسيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره السنوي الموسع اليوم، أن المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة ماريا بوتينا، لم تكن مكلّفة بتنفيذ أي مهام للدولة الروسية في الخارج.

وقال بوتين: "بالنسبة لمصير مواطنينا، فنحن طبعا لسنا غير مبالين. أرغموا ماريا بوتينا على الاعتراف بشيء ما. لا أفهم ما يمكن أن تعترف به، لأنها لم تنفذ أي مهام كلفتها بها الدولة أو هيئات السلطة في روسيا. أصرح بذلك بمسؤولية كاملة، وبغض النظر عما قالته تحت تأثير التهديد بحبسها من 12 إلى 15 سنة".

وأكد الرئيس بوتين، على أن الأمريكيين، أرادوا حفظ ماء الوجه، والخروج من المشكلة التي وقعوا فيها، عن طريق عقد الصفقة القضائية مع ماريا بوتينا.

واعتقلت السلطات الأمريكية ماريا بوتينا في يوليو الماضي في العاصمة واشنطن ووجهت النيابة المحلية إليها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

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وبعد مكوثها لفترة في السجن الأمريكي، وافقت بوتينا على الدخول في صفقة مع التحقيق الأمريكي وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.

المصدر: وكالات