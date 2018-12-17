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وزارة الطوارئ الروسية: 3 قتلى و14 مصابا في انهيار مبنى بمقاطعة موسكو

أخبار روسيا

وزارة الطوارئ الروسية: 3 قتلى و14 مصابا في انهيار مبنى بمقاطعة موسكو
وزارة الطوارئ الروسية
وزارة الطوارئ الروسية: 3 قتلى و4 مصابين في انهيار مصنع بضواحي موسكو
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون في انهيار مبنى في مقاطعة موسكو، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الطوارئ أنه تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ونقل 6 مصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث تمثل في انهيار سقف المبنى المتكون من طابق واحد نتيجة لأعمال صيانة، مضيفة أنه تم إجلاء 116 شخصا بالإضافة إلى أجهزة كانت في مبنى المصنع.

المصدر: تاس

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