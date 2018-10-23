بوتين للمستشار الأمني الأمريكي بولتون: مندهشون من خطوات واشنطن غير الودية

أعرب الرئيس الروسي، أثناء لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، عن دهشة روسيا من تمسك الولايات المتحدة بنهجها غير الودي إزاءها.

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وفي مستهل اللقاء، قال بوتين إنه يرى مفيدا أن يبحث مع بولتون القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي ونزع السلاح والنزاعات الإقليمية.

وأكد أن موسكو على علم بنية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد، وعن شكوك الإدارة الأمريكية بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إضافة إلى خطط واشنطن لنشر عناصر درعها الصاروخية في الفضاء الكوني.

وأعرب بوتين عن "دهشة" روسيا من خطوات غير ودية اتخذتها الولايات المتحدة ضدها بعد القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي، مشيرا إلى أن لقاءه مع دونالد ترامب، في 16 يوليو الماضي، كان "مفيدا وبناء"، على الرغم من كونه "شديد اللهجة أحيانا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "نحن لا نرد عمليا على أية خطوة منكم، لكن كل ذلك مستمر وكأن لا نهاية له"، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ينمو رغم هذه الخطوات الأمريكية.

عرض إجراء قمة ثانية "بوتين - ترامب" في باريس

وعرض بوتين، عبر بولتون، على نظيره الأمريكي، عقد لقاء جديد في باريس، في 11 نوفمبر، قائلا إنه يرى مفيدا استمرار "الحوار المباشر مع رئيس الولايات المتحدة، وخاصة على هامش الفعاليات الدولية التي ستقام قريبا في باريس، على سبيل المثال"، في إشارة إلى الاحتفالات التي ستقام في العاصمة الفرنسية في 11 نوفمبر المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. واستدرك بوتين قائلا: "وذلك طبعا في حال أبدى الجانب الأمريكي اهتماما بهذه الاتصالات".

من جهته، أكد بولتون أن الرئيس ترامب سيكون سعيدا للقاء نظيره الروسي على هامش احتفالات باريس.

كما اتفق المستشار الأمريكي على أن الحوار بين موسكو وواشنطن سيكون مفيدا، قائلا: "على الرغم من الخلافات الموجودة بيننا بموجب المصالح القومية لكل من بلدينا، فمن المفيد جدا أن نلتقي ونوجد نقاط التقاء قد تكون مفيدة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى بولتون، الذي وصل إلى موسكو يوم الأحد الماضي، وزير الدفاع الروسي، سيرغي لافروف، وذلك بعد إجرائه محادثات، أمس الاثنين، مع كل من أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وتصدر محادثات المستشار الأمريكي في موسكو موضوع مصير المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته الانسحاب من هذه المعاهدة بزعم "انتهاكها" من قبل روسيا.

يتبع..