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الكرملين: بوتين يستقبل بولتون غدا الثلاثاء

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الكرملين: بوتين يستقبل بولتون غدا الثلاثاء
Sputnik SERGEY GUNEEV
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في موسكو يوم 27 يونيو 2018 (صورة من الأرشيف)
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أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بولتون سيستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون غدا الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستقبل الرئيس بوتين بولتون غدا. وسيكون اللقاء مهما، حيث ينبغي الاستماع إلى توضيحات بشأن العديد من المواضيع".

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ويقوم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بزيارة لموسكو، حيث يستقبله اليوم الاثنين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين عقد بولتون لقاء مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، استمر نحو 5 ساعات. وبحث الجانبان خلاله مسألة تمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والاتفاق بشأن النووي الإيراني والوضع في كل من سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وغيرها من المواضيع.

المصدر: وكالات

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