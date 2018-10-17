 مديرة كلية بوليتيكنك تروي فظاعة الجريمة التي تعرضت لها كليتها

روت أولغا غريبنيكوفا مديرة كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش جنوب غربي جمهورية القرم الروسية، فظاعة الاعتداء الذي تعرضت له كليتها اليوم، مشبهة الاعتداء بنكبة مدرسة بيسلان جنوبي روسيا.

وقالت السيدة، إن مجهولين فتحوا أبواب القاعات الدراسية وأطلقوا الرصاص على الموجودين بشكل عشوائي، بهدف قتل الجميع.

وأشارت إلى إن المهاجمين كانوا يركضون في الممرات ويقذفون الأكياس الناسفة في صفوف الطابق الثاني من المبنى.

وشددت على وجود عدد كبير من الجثث، وقالت: "على الأغلب كنت سأقتل في هذا الحادث لولا مغادرتي الكلية لحل بعض القضايا المتعلقة بالعمل".

المصدر: فيستي رو