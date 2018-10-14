شرطة كييف تمنع راديكاليين من هدم تمثال الجنرال فاتوتين

وقعت مشاحنات، في العاصمة الأوكرانية كييف، بين الشرطة ومجموعة من الراديكاليين حاولوا هدم النصب التذكاري للجنرال فاتوتين داخل حديقة مارينسكي في وسط كييف.

وذكرت الأنباء، أن مجموعة من القوميين المتعصبين الأوكرانيين اقتربوا من التمثال، يحملون سلالم ومطارق بهدف تدميره، لكن عدة مئات من رجال الشرطة، تطوقوا النصب ولم يسمحوا لهم بالوصول إليه، وعقب ذلك جرت مشاحنة وتلاسن بين الطرفين، ولم يصب أحد أو يعتقل.

وفي وقت لاحق، رشق الراديكاليون التمثال بالبيض، بالإضافة وحاولوا هدمه.

وقالت شرطة كييف، إنها أبعدت الراديكاليين عن التماثيل وصادرت "معداتهم"، لكنها وعدت بإعادتها لهم، معللة ذلك بأن مثل هذه "المعدات" غير محظورة.

و نيقولاي فاتوتين، ضابط سوفيتي معروف وصل إلى رتبة جنرال، وقاد خلال الحرب الوطنية العظمى، عدة جبهات وشارك في تحرير مناطق واسعة من البلاد من القوات النازية، بما في ذلك أوكرانيا، وقتل عام 1944.

المصدر: نوفوستي