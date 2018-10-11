"فيسبوك" تحجب 66 صفحة تابعة لشركة روسية

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حجب 66 من الصفحات والتطبيقات المتعلقة بشركة SocialDataHub الروسية، واتهمتها بجمع بيانات شخصية للمستخدمين.

وقالت "فيسبوك" في بيان لها إن الشركة الروسية المذكورة انتهكت قواعد الاستخدام لموقع "فيسبوك". وأضافت أن حجب الصفحات يهدف إلى "حماية سلامة الأشخاص".

إقرأ المزيد

ونفى مؤسس شركة SocialDataHub، رجل الأعمال الروسي أرتور خاتشويان انتهاك قواعد استخدام "فيسبوك".

وأضاف أن شركته تلقت شكوى رسمية من "فيسبوك" وتجهز ردا رسميا.

وطالبت "فيسبوك" الشركة بوقف جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، وتقديم تقرير حول البيانات التي جمعتها حتى يوم الـ 12 أكتوبر. كما طالبت بتقديم المعلومات حول الجهات التي سلمت لها هذه البيانات.

المصدر: رويترز