الأمن الروسي يقضي على عصابة متورطة في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أفراد عصابة متورطة في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات شمال غربي روسيا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه تمكن بعد البحث والتحري من "مصادرة 36 عبوة ناسفة، وأكثر من 1300 غرام من مادة متفجرة ومكوناتها، و19 قطعة سلاح ناري (مسدسات بي ام، ليوغير وغيرها)، وبندقية موسين، وبنادق قصيرة، و1400 طلقة، وقنبلتين يدويتين، وأكثر من 100 أجزاء الأسلحة ومعدات لصيانتها".

وجاء في البيان أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر من العصابة، متورطين في الاتجار بالمتفجرات، وإغلاق المختبر، الذي كان مخصصا لتصنيع المتفجرات في بتروزافودسك.

وأكدت الشرطة الفيدرالية أنها أحبطت نشاط المجموعة الإجرامية المتورطة في صناعة العبوات الناسفة يدوية الصنع، والتجارة بالأسلحة والذخائر.

المصدر: انترفاكس