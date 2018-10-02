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الأمريكان للروس: لنتنافس في مجال إصدار التأشيرات

أخبار روسيا

الأمريكان للروس: لنتنافس في مجال إصدار التأشيرات
Sputnik
طابور أمام السفارة الأمريكية بموسكو لتقديم طلب الحصول على تأشيرة
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دعا الوزير المستشار لشؤون التأشيرات في السفارة الأمريكية بموسكو مايكل يودر، الجانب الروسي إلى التنافس في إصدار التأشيرات.

وقال الدبلوماسي الأمريكي، إنه فوجئ عندما علم أن الروس غير راضين عن عدم منح الجانب الأمريكي المواطنين الروس، تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

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وعرض يودر، تنظيم مسابقة ودية بين الطرفين، وقال: "نضمن أن السفارة الأمريكية في موسكو والقنصلية التابعة لها، ستصدر في عام 2019، ضعف عدد التأشيرات التي ستصدرها القنصلية والسفارة الروسية في واشنطن، لمواطنين أمريكيين".

وأضاف الوزير أيضا أنه ليس من المهم، من سيفوز في المسابقة، لأن الربح سيكون من نصيب الجانبين بفضل التدفق المتزايد للسياح.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، بأن المواطنين الروس يقصدون الدول المجاورة للحصول على تأشيرة دخول أمريكية، وذكرت أن أقصر فترة انتظار التأشيرة، بالنسبة لهم، هي في أرمينيا حيث عليهم انتظارها أكثر من شهر بقليل.

المصدر: لينتا رو

 

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