سيناتور روسي: فكرة "حصار روسيا" غباء مطلق من صاحبها

انتقد عضو مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف في حديث لـRT تصريح وزير الداخلية الأمريكي ريان زينكي، الذي لم يستبعد احتمال فرض بلاده حصارا بحريا على روسيا.

وقال: "أعتقد أن هذا التصريح يفتقد للكفاءة المهنية وعليه أن يدرك أن ما يتحدث عنه ليس مجرد عقوبات. مثل هذا الحصار لا يمكن أن يتم إلا بالقوة المسلحة، أي أن الوزير الأمريكي يعلن صراحة احتمال المواجهة العسكرية معنا".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات قد تكون تعبيرا عن تراجع وضعف السيطرة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

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وتابع: "هم يفقدون مواقعهم في الشرق الأوسط ويتزايد عدد الدول التي تبتعد عن واشنطن وفي حال تعاونت معها، تكون مرغمة. أما بالنسبة للتعاون معنا، فهو تعاون شراكة وتكافؤ. تتزايد الثقة بنا ولذلك نعزز مواقعنا في الشرق الأوسط. لكن هذا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بموضوع توريد موارد الطاقة، وهذا غباء مطلق" من الوزير الأمريكي.

المصدر: RT