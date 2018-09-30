واشنطن تهدد روسيا بـ"حصار بحري"

اعتبر وزير الداخلية الأمريكي ريان زينكي، أن بلاده قادرة على فرض حصار بحري على روسيا في حال الضرورة، لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وقال زينكي خلال مشاركته في احتفالية برعاية "اتحاد مستهلكي الطاقة" في مدينة بيتسبورغ غربي الولايات المتحدة أمس السبت: "لدينا إمكانية بفضل قواتنا البحرية لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، أو إغلاقها إن لزم الأمر لمنع إمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق".

واعتبر الوزير الأمريكي أن بيع منتجات الطاقة يمثل مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الروسي، مضيفا أن روسيا تمارس سياسة نشطة في الشرق الأوسط، في محاولة للسيطرة على إدارة تجارة النفط والغاز في هذه المنطقة، كما تفعل في شرق أوروبا.

وحسب زينكي، فإن حالة إيران تشبه إلى حد كبير حالة روسيا، وهناك خياران لحل المشكلة الإيرانية.

وقال: "هناك خيار عسكري، لا أفضّل اللجوء إليه. وهناك خيار اقتصادي، وهو ممارسة الضغط وإزاحة منتجات الطاقة الروسية عن السوق. ونحن قادرون على القيام بذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز".

المصدر: وكالات