 
مباشر
عاجل
بومبيو: السبيل الوحيد نحو مستقبل أفضل لكوريا الشمالية عبر الدبلوماسية ونزع السلاح النووي

رقصة العرضة في السفارة السعودية بموسكو

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuj4

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو باليوم الوطني الـ 88 لتأسيس المملكة العربية السعودية، 27 سبتمبر.

وقد عبر السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، عن سعادته بالحضور الذي ضم عددا من الشخصيات الروسية، وعلى رأسها مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأشار السفير إلى أن الإرادة السياسية للبلدين هي ما دفع بالعلاقات الثنائية إلى هذا المستوى المتميز، الذي تكلل بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر من العام الماضي، والتي أتاحت زخما إضافيا لتطوير هذه العلاقات.

وتخلل الاحتفال قراءة للشعر، ورقصة العرضة السعودية الشهيرة، وغيرها من الفقرات.

وتحتفل المملكة العربية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، 23 سبتمبر، من كل عام، ويعود هذا التاريخ للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية عام 1932.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمريكا والصين وجها لوجه في مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة الانتشار النووي في كوريا الشمالية