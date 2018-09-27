رقصة العرضة في السفارة السعودية بموسكو

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو باليوم الوطني الـ 88 لتأسيس المملكة العربية السعودية، 27 سبتمبر.

وقد عبر السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، عن سعادته بالحضور الذي ضم عددا من الشخصيات الروسية، وعلى رأسها مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأشار السفير إلى أن الإرادة السياسية للبلدين هي ما دفع بالعلاقات الثنائية إلى هذا المستوى المتميز، الذي تكلل بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر من العام الماضي، والتي أتاحت زخما إضافيا لتطوير هذه العلاقات.

وتخلل الاحتفال قراءة للشعر، ورقصة العرضة السعودية الشهيرة، وغيرها من الفقرات.

وتحتفل المملكة العربية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، 23 سبتمبر، من كل عام، ويعود هذا التاريخ للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية عام 1932.

المصدر: RT