شاهد.. أحدث غواصة نووية روسية

انطلقت اختبارات أحدث غواصة نووية روسية بنيت في إطار تحديث مشروع "ياسن-إم".

وانتشرت صور غواصة "قازان" النووية على شبكة الإنترنت، وهي تبحر للمرة الأولى. وتملك الغواصة منصة إطلاق للصواريخ المجنحة "كاليبر" وصواريخ "أونيكس" و"تسيركون" الأسرع من الصوت.

وبنيت "قازان" في إطار تحسين مشروع "ياسن-إم". وهي تختلف عن الغواصة الرئيسية "سيفيرودفينسك"، بقلة المعدات المستوردة التي استخدمت لبنائها، وبالمعدات الحديثة، التي تهدف إلى جعلها أهدأ مما كانت.

ويلاحظ الخبراء أنه بمقارنة غواصات "ياسن" مع نظيراتها الأمريكية مثل فيرجينيا وسيوولفف، فإنها أهدأ من حيث مستوى الضوضاء وقادرة على القيام بمجموعة واسعة من المهام. ومن المقرر أن يتم تسليم "قازان" إلى القوات البحرية الروسية عام 2019.

يذكر أنه جرى بناء الغواصة بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية في 31 مارس عام 2017.

Атомный подводный крейсер К-561 «Казань» впервые вышел на ходовые испытания в море рядом с Северодвинском.

Проект 08851 885М, шифр «Ясень-М».

Водоизмещение 13 800 тонн. Автономность 100 суток, подводная скорость 31 узел.

10 лет строили! Теперь главное судьбу Курска не повторить! pic.twitter.com/pwiR7eJrLt — Krychek (@Krychek5) 25 septembre 2018

المصدر: وكالات