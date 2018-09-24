برلماني روسي: صواريخ "إس -300" ستردع كل الدول الأجنبية التي تزمع مهاجمة سوريا

اعتبر يوري شفيتكن، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أن أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للجو "إس -300"، التي ستزود موسكو بها دمشق، ستردع الدول الأجنبية التي تزمع مهاجمة سوريا.

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وقال شفيتكن لوكالة Novosti اليوم الاثنين: " يجب على الطائرات الأجنبية العسكرية التي تعبر الحدود السورية مع نوايا غير واضحة، ألا تشعر بقدرتها على الإفلات من العقاب، يجب أن تدرك من الآن وصاعدا أنه يمكن ضربها في أي لحظة، وأنها ستكون عرضة للهجوم إذا كان هناك تهديد لجيشنا. سيكون هذا أحد العوامل الرادعة للنشاط الإجرامي من جانب الدول التي تشن هجمات على سوريا أو تخطط للقيام بذلك".

وكشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم أن روسيا ستزوّد سوريا بأنظمة صواريخ دفاعية من طراز إس -300 حديثه خلال أسبوعين.

وحمّلت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن إسقاط طائرة الاستطلاع "إيل-20"، يوم 17 سبتمبر الجاري ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها، معتبرة أن تصرفات الطيارين الإسرائيليين تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية ، أبلغت إسرائيل الجانب الروسي معلومات مضللة عن الهجوم الجوي الذي نفذته وقبل دقيقة فقط من بدايته، ولم تبلغها عن موقع مقاتلات إف -16واتخاذها من الطائرة الروسية غطاء لغارتها، وهذا ما عرّض الطائرة للإصابة بواسطة صاروخ إس 200 أطلقته الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: نوفوستي