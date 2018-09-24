"كوميرسانت": أمر تزويد سوريا بأنظمة S-300 وضع على نار حامية

أوردت صحيفة "كوميرسانت"، اليوم، أن موسكو يمكن أن تزوّد سوريا، بعد إسقاط طائرة IL-20، بأنظمة دفاع جوي S-300، يمكنها الحدّ من عمليات الطيران الإسرائيلي، وأن الأمر وضع على نار حامية.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري روسي رفيع قوله: "ستتم تغطية المجال الجوي السوري ليس فقط بأنظمة دفاع جوي عفا عليها الزمن، ولكن أيضا بأنظمة S-300 المعدّلة والفعّالة جدا".

وأضاف المصدر قائلا لـ"كوميرسانت": "إذا تم نشر نظام الدفاع الجوي S-300 في سوريا، سيكون ذلك بمثابة سبب لسلاح الجو الإسرائيلي لعدم مهاجمة سوريا من جراء الخطر الذي يمكن أن يحدق بالطائرات المهاجمة".

وحسب قوله، من أجل القضاء على إمكانية حدوث حالات طارئة وأخطاء بنيران صديقة، سيتوجب نشر ضباط روس في كل موقع سوري لهذه الصواريخ.

وفقا للصحيفة، فإن روسيا يمكن أن تنقل إلى سوريا نظام الدفاع الجوي S-300 في المستقبل القريب، وفي موعد أقرب مما تتصوره إسرائيل.

وكان رئيس المديرية العامة السابق للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ليونيد إيفاشوف، قد أبلغ وكالة "انترفاكس" سابقا، باحتمال تزويد سوريا بأنظمة S-300. وقال "هذه أنظمة دفاعية، وستكون رادعة تماما للطيران الإسرائيلي: لا تطير، ولا ترتكب عملاً من أعمال العدوان. فالأمر لم يعد كما كان حيث لن يطلق أحد النار عليك".

واعتبر الجنرال إيفاشوف أن إعداد وتدريب السوريين على تشغيل أنظمة S-300، يستغرق ثلاثة أشهر فقط. وقال لوكالة "انترفاكس" سابقا، إن روسيا لديها فرصة لتزويد سوريا بأنظمة S-300 على نحو سريع وطارئ، من مستودعات القوات المسلحة.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللائمة في تحطم طائرة الاستطلاع الروسية IL-20 في سوريا يوم 17 الجاري على سلاح الجو الإسرائيلي، بعدما اتخذها الطيارون الإسرائيليون غطاء لشن غارتهم على ريف اللاذقية، وعرّضوها للإصابة بنيران الدفاع الجوي السوري، ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها، وهذا ما وصفته وزارة الدفاع بـ"الإهمال الإجرامي".

وأعادت وكالة "انترفاكس" التذكير، بأن روسيا لم تزود سوريا سابقا بأنظمة S-300 بناء على طلب من إسرائيل وحفاظا على أمنها، مع أن دمشق كانت قد وقعت عقدا بهذا الخصوص ودفعت عربون الصفقة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت موسكو أنه من الممكن العودة إلى بحث هذه المسألة. وقال رئيس قيادة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان الروسية العامة، الجنرال سيرغي رودسكوي، يوم 14 أبريل الماضي، أنه بعد الضربات التي وجهها التحالف الغربي ضد سوريا في الربيع الماضي، فإن روسيا قد تنظر في تقديم S-300 إلى دمشق.

وأعلن النائب السابق لقائد للقوات الجوية الروسية لشؤون الدفاع الجوي المشترك، الجنرال المتقاعد في رابطة الدول المستقلة، أيتيش بيجوف، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية سوف تحتاج ما يصل إلى 12 بطارية من S-300 لتغطية المجال الجوي.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، باستهداف أنظمة الدفاع الجوي S-300، التي قد يتم تسليمها إلى سوريا من روسيا. وقال إنها يمكن أن تصبح هدفا للجيش الإسرائيلي، إذا تم استخدامها من قبل دمشق ضد سلاح الجو الإسرائيلي.

وتملك سوريا في الوقت الراهن، 36 بطارية صواريخ مضادة للطائرات من طراز Pantsir-، المخصصة للدفاع الجوي القصير المدى، كانت قد اشترتها من روسيا عام 2011، بالإضافة إلى ذلك يمتلك الجيش السوري، أنظمة ومجموعات دفاعية سوفيتية الصنع: S-125 و S-200 و Buk و Kvadrat و Osa. 1 .

المصدر: إنترفاكس