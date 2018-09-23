الدفاع الروسية: روايتنا لملابسات إسقاط "إيل-20" موضوعية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، صحة المعلومات التي نشرتها، اليوم الأحد، حول ملابسات كارثة طائرة "إيل-20"، في سوريا.

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وأعلن المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن ما تم تقديمه لوسائل الإعلام من تسلسل الأحداث السابقة لتحطم الطائرة وتصرفات سلاح الجو الإسرائيلي، في 17 سبتمبر، "مبنية على معطيات المراقبة الموضوعية للوضع الجوي في سوريا، باستخدام مختلف وسائل الرصد الإلكتروني".

وأضاف أن الوزارة الروسية أخذت بعين الاعتبار أيضا البيانات التي سلّمها لها الجانب الإسرائيلي.

يتبع..