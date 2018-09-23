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الدفاع الروسية: روايتنا لملابسات إسقاط "إيل-20" موضوعية

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الدفاع الروسية: روايتنا لملابسات إسقاط
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، صحة المعلومات التي نشرتها، اليوم الأحد، حول ملابسات كارثة طائرة "إيل-20"، في سوريا.

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اللواء إيغور كوناشينكوف النص الكامل لمؤتمر وزارة الدفاع الروسية الخاص بكشف ملابسات إسقاط إيل 20 الروسية

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن ما تم تقديمه لوسائل الإعلام من تسلسل الأحداث السابقة لتحطم الطائرة وتصرفات سلاح الجو الإسرائيلي، في 17 سبتمبر، "مبنية على معطيات المراقبة الموضوعية للوضع الجوي في سوريا، باستخدام مختلف وسائل الرصد الإلكتروني".

وأضاف أن الوزارة الروسية أخذت بعين الاعتبار أيضا البيانات التي سلّمها لها الجانب الإسرائيلي.

يتبع..

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