الدفاع الروسية بصدد كشف تفاصيل إسقاط طائرتها "إيل-20" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها ستنشر، يوم الأحد، معلومات مفصلة حول كافة ملابسات إسقاط طائرة "إيل-20" التابعة للقوات الجوية الروسية بالقرب من الشواطئ السورية.

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وكشفت الوزارة، في بيان، أنها ستقدم "تسلسلا زمنيا لكل دقيقة" للمأساة، مع تقديم معطيات وسائل الرادار حول الوضع الجوي في سوريا، في يوم 17 سبتمبر، وأداء الطيران الإسرائيلي في سماء الحادثة.

وأسقطت طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إيل-20"، مساء الاثنين، بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء هجوم للطيران الإسرائيلي على محافظة اللاذقية.

والثلاثاء، حمّل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تل أبيب "كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها" المكون من 15 شخصا.

وشدد شويغو على أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ العسكريين الروس بالهجوم إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذه، ما منعهم من إبعاد طائرة "إيل-20" من منطقة الخطر.

والثلاثاء أيضا، عزا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إسقاط الطائرة الروسية إلى "سلسلة أحداث مأساوية".

وفي اليوم نفسه، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي لبوتين، في اتصال هاتفي، تعازيه بمقتل العسكريين الروس جراء الحادثة التي حمل سوريا المسؤولية عنها.

وأكد نتنياهو عزم إسرائيل على مواصلة محاربة "الحضور العسكري الإيراني في سوريا" و"محاولات إيران" تسليم أسلحة إلى "حزب الله".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أوضح أن الغارة التي نفذتها طائراته الحربية، استهدفت مخزنا للجيش السوري كان فيه، وفقا للرواية الإسرائيلية، منظومات أسلحة دقيقة كانت في طريقها من إيران إلى "حزب الله".

ويوم الخميس، بحث بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي المسائل المتعلقة بتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا إثر إسقاط "إيل-20" هناك.

المصدر: وكالات