وزارة الدفاع الروسية تشرح كيفية إسقاط الطائرة العسكرية فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "إيل-20" الروسية التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكو في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" ضربت مواقع سورية قرب مدينة اللاذقية بقذائف جوية موجهة حوالي الساعة العاشرة مساء أمس.

وقامت الطائرات الإسرائيلية بالاقتراب من أهدافها على علو منخفض من جهة البحر المتوسط، وهي تعرض السفن والطائرات المتواجدة في تلك المنطقة للخطر بشكل متعمد.

وألقت الطائرات الإسرائيلية بقذائفها بالقرب من نقطة تواجد فرقاطة "أوفيرن" الفرنسية وقريبا جدا من طائرة "إيل-20" الروسية وهي تستعد للهبوط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية، لأن سطح "إيل-20" يزيد بكثير عن سطح "إف-16"، فأصابها صاروخ من منظومة "إس-200".

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية تواصل حاليا عملية البحث والإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة المحتملة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية