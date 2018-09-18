هيئة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية في إسقاط طائرة "إيل-20" بسوريا

أعلنت هيئة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في مياه البحر المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم هيئة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، للصحفيين اليوم الثلاثاء إن"الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية التابعة للهيئة باشرت تحقيقا جنائيا في واقعة تحطم طائرة "إيل-20" فوق البحر المتوسط".

وأضافت بيترينكو أن "محققين وخبراء من فريق البحث الجنائي من هيئة التحقيق وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية يعملون سويا في مكان الحادث".

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية، فقد أسقطت طائرة الاستطلاع الروسية من نوع "إيل-20" من قبل الدفاعات الجوية السورية أمس الاثنين في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، بسبب عمل استفزازي قام به الطيران الإسرائيلي، الذي تستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة للدفاعات السورية.

وتحطمت "إيل-20" جراء إصابتها بصاروخ أطلقته منظومة "إس-200" للدفاع الجوي، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متن الطائرة.

المصدر: وكالات