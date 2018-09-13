تعيين قائد جديد لعملية"العزم الصلب" الأمريكية

عينت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال الأمريكي، بول لاكاميرا، قائدا جديدا لعملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، خلفا لسابقه الجنرال بول فانك.

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وأفادت هيئة أركان العملية، اليوم الخميس، بأن قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، حضر مراسم التعيين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال فوتيل في كلمته إن "الجنرال فانك وفريقه حققوا تقدما كبيرا"، بما في ذلك تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية والقضاء على فلول كتائب داعش في المنطقة، وتقديم المساعدة في تطهير قضاء الحويجة ومحافظة الأنبار ووادي الفرات.

وكان الجنرال بول فانك يتولى قيادة عملية "العزم الصلب" منذ سبتمبر 2017، بعد أن شغل هذا المنصب خلفا للجنرال ستيفن تاونسند.

و"العزم الصلب" اسم أطلق على التدخل العسكري الأمريكي ضد تنظيم "داعش" في العراق (بموافقة سلطاتها) وفي سوريا (حيث تتصرف الولايات المتحدة بدون إذن الحكومة السورية). وتعمل الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا، في إطار تحالف دولي واسع تقوده واشنطن.

المصدر: تاس