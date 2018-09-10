التحالف الدولي بقيادة واشنطن يستعد لهجوم على "داعش" في سوريا

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ في وقت قريب هجوما ضد الإرهابيين في سوريا.

وقال متحدث باسم التحالف إن العملية، التي ستقودها "قوات سوريا الديمقراطية"، ستبدأ قريبا جدا، دون الخوض في التفاصيل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف تعليقا على تقارير إعلامية عن بدء العملية في ضواحي مدينة هجين بمحافظة دير الزور (شرق)، أحد المعاقل الأخيرة لـ"داعش" في سوريا.

ومنذ 2014، تخوض الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها عمليات ضد "داعش" في العراق وسوريا، علما أن عمليات التحالف "الأمريكي" في سوريا لا تحظى بموافقة سلطاتها الرسمية.

يدعم التحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، وهو عبارة عن ائتلاف من التشكيلات المسلحة ذي أغلبية كردية، تسيطر حاليا على مناطق واسعة لا تخضع للحكومة السورية، في شمال وشرق البلاد.

المصدر: نوفوستي