 
مباشر

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يستعد لهجوم على "داعش" في سوريا

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يستعد لهجوم على
Reuters Rodi Said
عسكريون أمريكيون في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krpw

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ في وقت قريب هجوما ضد الإرهابيين في سوريا.

وقال متحدث باسم التحالف إن العملية، التي ستقودها "قوات سوريا الديمقراطية"، ستبدأ قريبا جدا، دون الخوض في التفاصيل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف تعليقا على تقارير إعلامية عن بدء العملية في ضواحي مدينة هجين بمحافظة دير الزور (شرق)، أحد المعاقل الأخيرة لـ"داعش" في سوريا.

ومنذ 2014، تخوض الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها عمليات ضد "داعش" في العراق وسوريا، علما أن عمليات التحالف "الأمريكي" في سوريا لا تحظى بموافقة سلطاتها الرسمية.

يدعم التحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، وهو عبارة عن ائتلاف من التشكيلات المسلحة ذي أغلبية كردية،  تسيطر حاليا على مناطق واسعة لا تخضع للحكومة السورية، في شمال وشرق البلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا