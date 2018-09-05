زاخاروفا: بريطانيا رفضت تقديم أي مواد حول قضية سكريبال

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجانب البريطاني رفض تقديم أي مواد أو معلومات حول قضية تسميم رجل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

وقالت زاخاروفا إن "الخارجية الروسية طالبت السفير البريطاني في موسكو بتقديم بصمات أصابع الرجلين اللذين اعتبرتهما لندن المشتبه بهما في قضية سالزبوري، وربطتهما بروسيا"، مشيرة إلى أنه لو كان الشخصان المذكوران مواطنين روسيين بالفعل، فمن الضروري أن تكون قد أوخذت منهما بصمات الأصابع للحصول على التأشيرة البريطانية.

وأضافت أن "السفير البريطاني صرح بأن الجانب البريطاني لن تقدم أي مواد. كما رفضت لندن تقديم أي معلومات أخرى حول القضية، بما في ذلك أرقام جوازات السفر والبيانات الشخصية لهما وغيرها".

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وخلصت زاخاروفا إلى القول: "ننطلق من أنه سيتم تقديم هذه البيانات عبر قنوات الإنتربول".

وكانت مصادر في السفارة البريطانية لدى موسكو قد ذكرت في وقت سابق لوكالة "إنترفاكس" أن السفير البريطاني لوري بريستو حضر اجتماعا في وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء لبحث قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، وذلك بعد نشر الشرطة البريطانية اسمي الشخصين المشتبه بهما في هذه القضية والاتهامات البريطانية الجديدة لروسيا في هذا الصدد.

المصدر: RT