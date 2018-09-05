مصادر: السفير البريطاني بحث قضية سكريبال في الخارجية الروسية

نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر في السفارة البريطانية في موسكو أن السفير لوري بريستو حضر اجتماعا بوزارة الخارجية الروسية لبحث قضية تسميم رجل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

وأوضح مصدر في المكتب الصحفي للسفارة أن "السفير، وبمبادرة منه، زار وزارة الخارجية لعقد لقاء مع مدير القسم الأوروبي الثاني بالخارجية الروسية إيغور نيفيروف".

ويأتي ذلك على خلفية صدور تقرير الشرطة البريطانية حول قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

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ونشرت الشرطة البريطانية اسمي الشخصين المشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال سكريبال. وقالت إنهما المواطنان الروسيان المدعوان ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، لكنها أشارت إلى أن هذين الاسمين مستعاران على الأرجح.

بدورها، جددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهاماتها لروسيا بالوقوف وراء الهجوم على سكريبال، مدعية بأن الشخصين المذكورين كانا من رجال الاستخبارات الروسية.

يذكر، أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها.

المصدر: إنترفاكس