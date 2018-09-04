محادثات روسية إيرانية في موسكو حول سوريا واليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع نظيره الإيراني غلام حسين دهقاني اليوم الثلاثاء في موسكو، الأوضاع في سوريا واليمن والتطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته عقب المحادثات أن "الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية بما فيها الأوضاع في سوريا واليمن وقضايا الشرق الأوسط".

وأفادت الوزارة بأن دهقاني يقوم بزيارة إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر "التصدي للتوريد غير الشرعي للأسلحة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي".

وسيستمر المؤتمر ليومين بمشاركة ممثلين عن 21 بلدا إضافة إلى رؤساء هيئات مكافحة الإرهاب في 11 منظمة دولية.

المصدر: الخارجية الروسية + وكالات









