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الكرملين: بدء التحضير لزيارة بوتين للسعودية

أخبار روسيا

الكرملين: بدء التحضير لزيارة بوتين للسعودية
Sputnik
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أعلن الكرملين، عن بدء الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة بعد

وقال بيسكوف، إن" الرئيس فلاديمير بوتين، يخطط لزيارة المملكة ولكن لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة".

وذكّر ممثل الكرملين، بأن العاهل السعودي، "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته السابقة لروسيا، دعا الرئيس بوتين لزيارة الرياض".

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وأشار بيسكوف، إلى أنه تم بحث الموضوع خلال الاتصالات الأخيرة بين وزارتي الخارجية في الدولتين.

 وقال للصحفيين:" وسنقوم بإبلاغكم، فور الاتفاق على موعد الزيارة".

المصدر: تاس

 

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