لافروف: اتفقنا على تنسيق زيارة للرئيس بوتين إلى السعودية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية سيتم تنسيقه بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، عقد في ختام محادثاتهما بموسكو، اليوم الأربعاء، قال لافروف: "أكدنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينس الدعوة التي سلّمها له الملك سلمان شخصيا أثناء زيارته إلى روسيا في أكتوبر الماضي. واتفقا أن المواعيد المحددة وغيرها من تفاصيل هذه الزيارة سيتم تنسيقها أيضا عبر القنوات الدبلوماسية".

محاربة الإرهاب والتطرف

كما أكد لافروف أنه ونظيره السعودي جددا أثناء محادثاتهما عزيمة روسيا والمملكة العربية السعودية على الوقوف جنبا إلى جنب في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال الوزير الروسي: "إن دولتينا ملتزمتان تماما بخوض حرب حازمة على الإرهاب بجميع مظاهرها، مع التركيز على اجتثاث إيديولوجيا الإرهاب والتطرف".

وأشار لافروف بهذا الصدد إلى أن موسكو والرياض متفقتان على أن النزاعات في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية تنعكس بصورة سلبية جدا على حالة الأمن والاستقرار في العالم.

المصدر: وكالات