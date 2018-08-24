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موسكو: العمل جار تمهيدا لزيارة بوتين إلى السعودية

أخبار روسيا

موسكو: العمل جار تمهيدا لزيارة بوتين إلى السعودية
Sputnik
فلاديمير بوتين يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في الكرملين
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن العمل جار على تحضير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وأوضح بوغدانوف، وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للصحفيين اليوم أن موعد الزيارة المتوقعة يتوقف على جدول أعمال بوتين.

وكان الملك سلمان قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده لمواصلة المشاورات على أرفع مستوى، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر العام الماضي، وذلك في أول زيارة رسمية للملك السعودي إلى موسكو توجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات الهامة بين الدولتين.

المصدر: تاس

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