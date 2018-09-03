عملية ناجحة لمريضة فولغوغراد التي أنقذها صغيرها

أجرى الأطباء عملية ناجحة للسيدة سفيتلانا سيدوروفا، بطلة القصة المؤثرة من فولغوغراد الروسية التي بحث لها ابنها الأصغر عن دواء نادر لعلاجها بعد إصابتها بالجلطة.

وقال أندريه الابن الثاني للسيدة: "تشعر والدتي بتحسن كبير واليوم سأصطحبها إلى المنزل، حيث أتاح لها الأطباء مغادرة المستشفى".

وذكر أندريه أنه يؤدي في الوقت الراهن الخدمة في الجيش وأنه حصل على إجازة لزيارة والدته ومساعدتها حيث تحتاج لمواصلة العلاج في مصحة متخصصة.

والسيدة سفيتلانا، كانت تعاني من مرض مزمن تسبب لها بجلطة دماغية واحتاجت لدواء أجنبي نادر في روسيا.

إيفان ابن المريضة الأصغر ذو الـ13 ربيعا، طلب المساعدة بلصاقات علقها على الجدران للعثور على الدواء أو شرائه بأي ثمن، ظنا منه بأنه العقار الشافي الوحيد القادر على إنعاش أمه.

ودوّن إيفان بخط يده إعلانات راح يلصقها على جدران المباني طالبا فيها العون للأم المريضة، فيما لهذا الدواء بدائل متنوعة وبنفس الفعالية ومحلية الصنع.

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وانتشر نبأ لصاقات إيفان، في مواقع التواصل الاجتماعي، التي خلص روّادها إلى تشكيل فريق للمساعدة ضم 300 شخص أعربوا عن استعدادهم للحصول على الدواء المطلوب، واستنفر القطاع الصحي في مقاطعة فولغوغراد على وقع الصدى الكبير الذي تركته هذه الحالة في أوساط الرأي العام.

وتم توفير العلاج للسيدة، وفي نهاية أغسطس نقلت إلى المستشفى حيث أجرى لها جراح الأعصاب كيريل أورلوف عملية معقدة، وقدم من أجل ذلك خصيصا من مدينة نوفوسيبيرسك شرقي روسيا إلى فولغوغراد جنوب غربيها، قاطعا آلاف الكيلومترات لنجدتها.

الجراح المذكور، واحد من بضعة أخصائيين في العالم يقدرون على إجراء العمليات الجراحية على غرار تلك التي كانت بحاجتها بطلة القصة سفيتلانا سيدوروفا.

المصدر: نوفوستي