طفل في الـ13 من عمره يشفي أمه من آثار الجلطة بإعلان دوّنه بخط يده

حرّك طفل في الـ13 من عمره الرأي العام في مقاطعة فولغوغراد الروسية، وهزّ قطاعها الصحي بإعلانات دوّنها بخط يده وألصقها على الجدران طالبا فيها دواء نادرا لأمه وبأي ثمن.

وفي التفاصيل، وصف الطبيب المعالج للمريضة بعد استكمال علاجها التقليدي من جلطة دماغية، دواء أجنبيا نادرا منشطا للأوعية الدموية، تبيّن أنه غير متوفر في الصيدليات بعد، نظرا لخضوعه لإجراءات تسجيله.

وقرر إيفان ابن المريضة الأصغر ذو الـ13 ربيعا، طلب المساعدة من المواطنين في العثور على الدواء أو شرائه بأي ثمن، ظنا منه بأنه العقار الشافي الوحيد القادر على إنعاش أمه، ودوّن بخط يده إعلانات راح يلصقها على جدران المباني طالبا فيها العون للأم المريضة.

نبأ لصاقات إيفان، وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي خلص روّادها إلى تشكيل فريق للمساعدة ضم 300 شخص أعربوا عن استعدادهم للحصول على الدواء المطلوب.

نبأ حاجة المواطنة لهذا الدواء، وصل إلى السلطات الطبية في المقاطعة التي هبّ المسؤولون فيها لنجدة المريضة وعرضوها على كبار الأطباء، ليتبيّن أن بدائل الدواء المطلوب موجودة في روسيا ومحلية الصنع ولا تقل في فعاليتها عن الأجنبي النادر الموصوف.

وبعد شفاء والدته، لم ينس إيفان جميل من أغاثوه، ودوّن ملصقات جديدة علقها إلى جانب القديمة، وعبّر فيها عن خالص شكره وعرفانه لمن وقف إلى جانبه في محنته.

المصدر: وكالات