إصابة 18 شخصا جراء حريق في طائرة ركاب روسية بمطار سوتشي

أصيب 18 شخصا نتيجة حريق في طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة Utair الروسية بعد تمكنها من الهبوط في المحاولة الثانية في مطار سوتشي الدولي.

وقالت مصادر في شركة Utair إنه بعد هبوط الطائرة في مطار سوتشي قادمة من موسكو انحرفت عن المدرج واندلعت فيها النار.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرة كانت تقل 164 راكبا و6 من أفراد طاقمها، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا.

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وأوضحت المصادر أن 5 عربات إطفاء شاركت في إخماد الحريق، وأن فرق الإطفاء نجحت في الساعة 03:25 في السيطرة على الحريق وإخماده.

وزارة الصحة الروسية قالت: "أصيب 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال ولا وفيات".

وأضافت، أن فرق الإنقاذ المتواجدة في المطار تقدم للمصابين جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.

المصدر: نوفوستي