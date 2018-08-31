الكرملين يعلق على التسريب الأمريكي لحديث كلينتون ويلتسين عن بوتين

ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الطرف الأمريكي لم يجر أية تشاورات مع موسكو حول نشر حديث مسجل بين الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون والروسي بوريس يلتسين عن فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يرى شيئا مؤسفا في هذا المنشور، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود ممارسات متبعة فيما يخص رفع السرية عن تسجيل أحاديث ومكالمات هاتفية على مستوى عال.

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وقال بيسكوف: "وفقا للممارسات العالمية المتبعة فإن الوثائق المتعلقة بالسياسيين الحاليين عادة ما يطبق عليها حظر النشر".

وكان موقع مكتبة بيل كلينتون نشر في وقت سابق من اليوم الجمعة مقتطفات من حديث مسجل في سبتمبر 1999 بين أول رئيس لروسيا بوريس يلتسين ونظيره الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، كشف فيه يلتسين عن سبب اختياره بوتين خلفا له والتنازل له عن الرئاسة.

وأوضح يلتسين لكلينتون أن بوتين شخص موثوق وملم جيدا بنطاق مسؤولياته، معربا عن ثقته في أنه سيحصل على الشعبية المطلوبة لفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2000.

المصدر: لينتا.رو